Арестован экс-глава правительства Астраханской области

В Ростове-на-Дону суд постановил арестовать бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Султанова арестовали на два месяца — до 25 сентября 2019 года включительно.

Уточняется, что причиной такого решения стало его злоупотребление полномочиями.

Ранее сообщалось о его задержании, а также задержании и.о. министра финансов региона Виталия Шведова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.