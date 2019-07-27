Арестован экс-глава правительства Астраханской области
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В Ростове-на-Дону суд постановил арестовать бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, Султанова арестовали на два месяца — до 25 сентября 2019 года включительно.
Уточняется, что причиной такого решения стало его злоупотребление полномочиями.
Ранее сообщалось о его задержании, а также задержании и.о. министра финансов региона Виталия Шведова.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.