Сантехник нашел мумию в коммуналке

В полицию Санкт-Петербурга обратился сантехник, который обнаружил мумифицированное тело в коммунальной квартире на улице Кадетской линии, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что погибшей была пожилая женщина.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на ее теле внешних признаков насилия.

Что стало причиной смерти пенсионерки, выясняется.

Ранее в Ижевске сотрудники газовой службы нашли мумифицированное тело мужчины, который скончался около шести лет назад.