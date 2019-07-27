Аномальный холод накроет Москву

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев сообщает, что 30 и 31 июля в Москву придет аномальный холод. Об этом информирует ТАСС.

По словам Голубева, температура в эти дни может побить рекорд 1977 года.

Синоптик сообщает, что днем погода в столице будет колебаться от 11 до 16 °C тепла, а ночью – от 5 до 10 °C.

Как отмечается, 29 июля состоится небольшой дождь.

Голубев информирует, что температура днем составит 14-16 °C.

Ранее сообщалось, что столицу накроет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение за весь год.