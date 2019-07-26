Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность размещения США оружия в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он выразил обеспокоенность данным вопросаом.

По мнению Лаврова, это может вызвать новый виток мировой гонки вооружений.

Глава МИДа подчеркнул, что наращивание военных бюджетов предоставляет угрозу мировой безопасности, а также поддержание стратегической стабильности.

Лавров добавил, что неопределенность вокруг ДСНВ сохраняется, а также сказал, что Москва говорила о его продлении, но от Вашингтона ответа не поступало.

Ранее сообщалось, что США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе.