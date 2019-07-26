Раскрыты подробности дела вице-губернатора Астраханской области
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Причины задержания экс-вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова и регионального министра финансов Виталия Шведова раскрыл Следственный комитет России на официальном сайте.
По поступившей информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ — «злоупотребление должностными полномочиями».
Сейчас по факту нарушений проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Уточняется, что действия Шведова и Султанова также привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.