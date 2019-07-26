Задержан экс-глава правительства Астраханской области
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Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.
По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Шведова и Султанова. В настоящее время в региональном Министерстве финансов проводятся обыски.