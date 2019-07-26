Задержан министр финансов Астраханской области

Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источников, в настоящее время в региональном Министерстве финансов проводятся обыски.

«Султанов и Шведов задержаны», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Чите сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова.