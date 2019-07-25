Появилось видео с места зверского убийства женщины на глазах у ребенка

Видео с места убийства молодой девушки в подмосковном Раменском опубликовало РЕН ТВ.

На кадрах, снятых из многоэтажного дома, видно, как на месте убийства работают сотрудники правоохранительных органом.

Это происходит на детской площадке во дворе.

Ранее сообщалось, что мать зарезали на глазах у ребенка в Подмосковье. Неизвестный выскочил из машины и после словесной перепалки смертельно ранил женщину ножом прямо на глазах у ее ребенка.