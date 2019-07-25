Названы минимальные баллы для прохождения ЕГЭ

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для окончания школы и поступления в вузы. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что для получения аттестата о среднем общем образовании школьником нужно сдать экзамен по русскому языка на 24 балла, а по математике – на 27 баллов.

Рособрнадзор также установил, что выпускникам и абитуриентам для поступления в вузы необходимо иметь за ЕГЭ по русскому языку свыше 36 баллов.

Как отмечается, по остальным предметам за ЕГЭ для подачи документов в вузы ведомство установило критерии оценок, которые нужны для окончания школы.

До этого сообщалось, что золотые медалисты получат бонус после сдачи ЕГЭ.