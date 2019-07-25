У фотографа нашли терабайт откровенных фотографий школьниц

Правоохранительные органы Омска нашли около терабайта откровенных снимков школьниц у 35-летнего фотографа, сообщил РИА «Новости» представитель СУ СК по Новосибирску.

В июне этого года следователи задержали мужчину по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек. По данным следствия, он совершал противозаконные акты по отношению к пострадавшим во время уроков по фотоискусству.

Мужчина арестован, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Изначально на мужчину подали заявление две девочки, позже стало известно еще о шести в возрасте от 12 до 16 лет.

Следствие продолжается, правоохранительные органы проверяют наличие иных жертв преступника.

Ранее одна их потерпевших данного дела сообщила «Газете.RU», как ей удалось вырваться из рук фотографа-педофила.