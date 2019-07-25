Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»

Под арест отправлен Максим Кузнецов директор горевшего в Хабаровском крае детского палаточного лагеря «Холдоми». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он был арестован на два месяца Солнечным судом Хабаровского края.

Уточняется, что под арестом мужчина пробудет до 22 сентября.

Смертельный пожар унес жизни четверых детей. Следствие завело уголовное дело после сметрельного пожара.

ранее сообщалось, что режим ЧС введен после смертельного пожара в детском лагере.