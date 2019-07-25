Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары

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Главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев рассказал о том, что Собор Парижской Богоматери может обрушиться. Об этом сообщает Euronews .

Отмечается, что обрушение может находящегося на реконструкции здания может произойти ввиду аномальной жары.

Вильнев заявил, что в стенах храма все еще остается много влаги, которая скопилась после тушения апрельского пожара в здании.

Он добавил, что вода может высохнуть слишком быстро, поскольку на территории государства наблюдаются резкие температурные рекорда. Это может создать угрозу несущей конструкции здания.

Рабочие, которые занимаются разгребанием завалов после пожаров, устанавливают специальные укрепления, которые должны предотвратить предполагаемое обрушение.

Ранее сообщалось, что закон о восстановлении Нотр-Дама приняли во Франции.