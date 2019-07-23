Массовый сбой произошел в работе электричек в Москве

Сбои произошли в работе пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Как передает корреспондент «Газеты.Ru», поезда в сторону Москвы отходят от других платформ, чем заявлено в расписании, и со значительными задержками.

Причиной задержки электричек стала незапланированная остановка одного из поездов.

Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

Ранее сообщалось, что на серой ветке московского метро произошел сбой.