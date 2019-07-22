В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

За сутки в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков, сообщает РИА «Новости».

21 июля на Краснодар обрушились сильные ливни.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, подтопленными оказались около 90 дворов, а также дороги.

Работы по откачке воды ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось о подтоплениях в Краснодаре.