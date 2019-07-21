На Кубани возросло число подтоплений

Более 50 дворов, участков дорог и домов в Краснодаре и на Кубани оказались под водой. Об этом пишет РИА «Новости».

Затопление произошло из-за обильных ливней, которые обрушились на регион 21 июля.

По информации ГУ МЧС, по состоянию на 22.00 в Краснодаре выпало 54 миллиметра осадков. В городе оказались затопленными 28 участков дорог и 19 придомовых территорий. Под водой оказались, в том числе, три частных дома.

Уровень воды достигает 30 сантиметров.

Ликвидацией паводка занимаются более 80 человек и 35 единиц водооткачивающей техники.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и шквалистого ветра.

Ранее сообщалось, что Краснодар затопило.

.