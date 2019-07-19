Трое детей пострадали при хлопке на катере

В Башкирии при запуске двигателя на катере в водохранилище пострадали трое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, дети были госпитализированы, однако их здоровью ничто не угрожает.

Уточняется, что инцидент произошел при попытке запустить двигатель катера, в результате чего на судне произошел хлопок без возгорания.

Как подчеркивается, на судне находились шесть человек, трое из них — дети.

На настоящий момент выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое детей сгорели в частном доме в Подмосковье.