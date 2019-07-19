Туристов проведут по «путинским местам» в Дрездене

Управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн заявил, что в городе планируют организовать экскурсии по местам российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти места могут заинтересовать, в первую очередь, российских туристов.

При этом, добавил директор, другие европейские туристы интересуются, по большей части, архитектурой и искусством города.

«Таким образом, подобные маршруты подходят лишь определенным туристам», — пояснил Аманн.

Он также уточнил, что в здании, где работали офицеры КГБ в Дрездене, располагаются офисы.

Кроме того, квартиру семьи Путиных на настоящий момент занимает семья Беккер.