Туристов проведут по «путинским местам» в Дрездене

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн заявил, что в городе планируют организовать экскурсии по местам российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти места могут заинтересовать, в первую очередь, российских туристов.

При этом, добавил директор, другие европейские туристы интересуются, по большей части, архитектурой и искусством города.

«Таким образом, подобные маршруты подходят лишь определенным туристам», — пояснил Аманн.

Он также уточнил, что в здании, где работали офицеры КГБ в Дрездене, располагаются офисы.

Кроме того, квартиру семьи Путиных на настоящий момент занимает семья Беккер.