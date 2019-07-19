Россияне назвали виновного в плохих отношениях с Украиной

Почти 45% россиян уверены, что в нынешнем состоянии российско-украинских отношений виноват Киев, передают РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно исследованию,44% россиян считают, что украинская сторона в большей степени отвечает за состояние отношений между Москвой и Киевом. 6% придерживаются противоположного мнения.

39% россиян полагают, что страны несут одинаковую ответственность.

Также 61% жителей России заявили, что за последние полгода отношения между Россией и Украиной остались неизменны.

25% опрошенных уверены, что обстановка ухудшается, 8% ждут, что отношения в течение этого года наладятся.

Ранее опрос показал отношение россиян к Украине.