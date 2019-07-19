8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево

Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер», который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает «Интерфакс».

Сообщается, что во время подготовки лайнера к взлету сработал датчик задымления, после чего экипаж начал эвакуацию в аварийном режиме.

Во время эвакуации по надувным трапам пострадали 8 человек, двое госпитализированы.

Ранее авиакомпания «Северный ветер» назвала причиной экстренной эвакуации борта Москва-Ереван странный запах на борту.