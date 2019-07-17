17 уголовных дел возбудили на российских чиновников и бизнесменов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

17 уголовных дел возбуждено СК в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, в том числе действующего и бывших министров строительства и ЖКХ Астразани.

Об этом сообщает РИА «Новости».

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