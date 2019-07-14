19 туристов пострадали из-за падения ветки в Азербайджане

В минздраве Азербайджана заявили, что при падении на туристов ветки 500-летнего дерева пострадали 19 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на территории резиденции шекинских ханов. Среди пострадавших есть граждане других государств. Медицинская помощь потребовалась 19 людям.

«Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Абхазии туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Гагре. Пострадали пять человек. В посольстве России в Абхазии сообщили, что погибла одна гражданка России — жительница Сыктывкара.