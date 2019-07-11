Глава полиции Омска устроил драку в московском метро

Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Как отмечается, в среду, 10 июля, Мершуков якобы подрался с машинистом электродепо «Замоскворецкая» Сергеем Гоевым, у которого был выходной день.

Уточняется, что избитый получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

Кроме того, у начальника омской полиции были признаки алкогольного опьянения, однако он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что мужчина избил полицейского антенной от автомобиля ДПС.