После обещания главы «Рустави 2» мочиться в вино загорелись грузинские виноградники

В Грузии загорелись виноградники на площади в 10 гектаров, передает портал «Новости-Грузия».

Пожар произошел в селе Бакурцихе Гурджаанского района Кахетии, где находятся знаменитые кахетинские винзаводы.

Как пояснил мэр Гурджаани Арчила Хандамашвили, виноградники, которые загорелись, принадлежат нескольким частным собственникам.

В результате сгорела сухая трава и лозы на нескольких гектарах.

Причина возникновения пожара пока не установлена.

Ранее гендеральный директор телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино, которое поставляют в Россию.