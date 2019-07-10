После обещания главы «Рустави 2» мочиться в вино загорелись грузинские виноградники
close
В Грузии загорелись виноградники на площади в 10 гектаров, передает портал «Новости-Грузия».
Пожар произошел в селе Бакурцихе Гурджаанского района Кахетии, где находятся знаменитые кахетинские винзаводы.
Как пояснил мэр Гурджаани Арчила Хандамашвили, виноградники, которые загорелись, принадлежат нескольким частным собственникам.
В результате сгорела сухая трава и лозы на нескольких гектарах.
Причина возникновения пожара пока не установлена.
Ранее гендеральный директор телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино, которое поставляют в Россию.