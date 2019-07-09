Появились подробноcти о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

Девочка из Ингушетии, пострадавшая в результате побоев, находится в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Как сообщили в учреждении, такое состояние у потерпевшей зафиксировали утром.

Отмечается, что ранее семилетняя девочка получила множество травм. По делу об избиении проходит тетя ребенка, которая вместе с мужем незаконно содержала ребенка в своем доме. Ее уже заключили под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что избитой девочке может грозить ампутация левой руки.