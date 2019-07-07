Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпаний.

Как отмечается, с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в Россию.

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways — из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Кроме того, российские авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот» также готовятся к выполнению последних полетов из Грузии в Россию.

Ранее сообщалось, что российского лидера Владимира Путина попросили восстановить авиасообщение с Грузией.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.