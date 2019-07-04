Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного... Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного...
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, России необходимо «тянуться», чтобы стать лидером и примером в этом вопросе.

Он также добавил, что детская смертность в России составляет пять случаев на тысячу рожденных, что почти вдвое больше показателей Евросоюза.

Кудрин подчеркнул, что в России детская бедность выросла до 26% в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Кудрин назвал сверхострую проблему России.