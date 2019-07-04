Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, России необходимо «тянуться», чтобы стать лидером и примером в этом вопросе.

Он также добавил, что детская смертность в России составляет пять случаев на тысячу рожденных, что почти вдвое больше показателей Евросоюза.

Кудрин подчеркнул, что в России детская бедность выросла до 26% в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Кудрин назвал сверхострую проблему России.