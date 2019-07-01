Число жертв наводнения в Иркутской области вновь возросло
Число людей, погибших при наводнении в Иркутской области, достигло 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Также источник добавил, что в настоящее время после того, как вода атаковала регион, неизвестна судьба еще 13 человек.
«По предварительным данным,... без вести пропавших — 13, в больницах находятся 153 пострадавших», — добавил источник.
До этого было известно о 12 жертвах.
Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что вода покинула часть Иркутской области.