Треснувший после прыжков братьев Кличко мост защитят камеры

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации Юрий Назаров рассказал, что четыре новые дополнительные камеры видеонаблюдения установили на велосипедно-пешеходный мост в Киеве, пол которого недавно треснул. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь там работают восемь камер.

Их установили с целью пресечь нарушения и акты вандализма.

Мост между «Владимирской горкой» и аркой Дружбы нардов в Киеве был установлен 25 мая 2019 года.

26 мая появилась информация о том, что пешеходная часть моста треснула. В мэрии Киева сообщили, что мост пострадал от атаки вандалов. Позднее появилась информация, что на мосту обнаружены новые трещины.

Ранее сообщалось, что треснувшую после прыжков братьев Кличко часть моста закроют от туристов.