Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Сотрудники полиции поймали экс-супругу осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза — Наталью Стришнюю. Об этом сообщил адвокат Эдуард Чургулия, передает РИА «Новости».

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве — около 70 млн. руб. В настоящее время задержанные прибыли в следственное управление в Ростове и 30 июня им выберут меру пресечения.

По словам адвоката, Наталью обвиняют в том, что она с братом вымогала денежные средства «с какого-то коммерсанта».

«Из всех доказательств — показания потерпевшего десятилетней давности, который десять лет молчал, а тут вдруг вспомнил», — добавил Чургулия.

Ранее сообщалось, что после фото Цеповяза с деликатесами в колонии задержали его бывшую жену.