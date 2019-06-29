Федеральную трассу затопило в Иркутской области

В Иркутской области затопило трассу федерального значения Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, под водой оказалось около шести километров дороги. Причем уровень воды на некоторых участках над проезжей частью поднялся до трех метров.

В настоящее время на месте затопления находятся специалисты и единицы специальной техники. Они должны заняться откачиванием воды.

Ранее сообщалось, что людей экстренно эвакуируют после прорыва дамбы на Оке.