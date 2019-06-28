Самолет Лондон-Казахстан срочно сел в Москве

Летевший из Лондона в Нур-Султан самолет казахстанской авиакомпании экстренно приземлился в аэропорту Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании.

Причиной срочной посадки стал отказ одного из генераторов.

Как отмечается, пилоты сделали вынужденную посадку в Шереметьево.

Уточняется, что на борту самолет находилось 93 пассажира. Они, по предварительным данным, не пострадали.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно сел из-за отказа двигателя.