Взрыв произошел на складе войсковой части в Казахстане

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На юге Казахстана произошел взрыв на складе войсковой части, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет по ЧС.

После взрыва на складе произошел пожар.

На месте работают 30 человек, причина произошедшего неизвестна.

Информации о пострадавших пока не поступало.