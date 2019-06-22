МВД Грузии расследует нападение на съемочную группу «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси, передает РИА «Новости».

Дело возбуждено по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия.

Ранее российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны.

Это произошло после того, как в Тбилиси радикалы пытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владельца местного турагентства.

За молодых людей вступился муж хозяйки агентства, после чего нападавшие поспешили скрыться.