МВД Грузии расследует нападение на съемочную группу «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси, передает РИА «Новости».
Дело возбуждено по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия.
Ранее российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны.
Это произошло после того, как в Тбилиси радикалы пытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владельца местного турагентства.
За молодых людей вступился муж хозяйки агентства, после чего нападавшие поспешили скрыться.