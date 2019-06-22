Осужденная в США россиянка обжаловала приговор

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Гражданка России Богдана Осипова, которую осудили в США за вывоз из страны своих детей, обжаловала вердикт присяжных и вынесенный ей приговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся инфомрации, соответствующие документы поступили в апелляционный суд по десятому округу.

Окружной суд города Уичито в штате Канзас приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения, признав ее виновной в похищении и вывозе собственных детей за территорию США и обвинив в вымогательстве. Женщина подала иск в отношении бывшего мужа, заявив о насилии, но суд не принял его к рассмотрению.

Ранее мать осужденной сказала, что права Осиповой были нарушены, на нее и на ее семью оказывается большое давление. По ее словам, Осипову практически довели до смерти, и сейчас идет новая атака и давление на заключенную.