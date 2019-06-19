Мост рухнул в Подмосковье

Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Московской области обрушился мост, передает РИА «Новости».

Речь идет о мосте через реку Лама в Волоколамском районе.

Обрушение произошло, когда по мосту ехал груженного автомобиля МАЗ.

По предварительным данным, пострадавших нет.