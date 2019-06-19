Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие
Международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине, передает РИА «Новости».
Были установлены имена четырех человек, которые виновны в произошедшем.
Среди них трое россиян и один украинец.
Ранее голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором были перечислены имена тех, кто якобы виновен в крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.