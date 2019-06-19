Тридцатиградусная жара снова одолеет Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о том, что в Москву к концу недели вернется тридцатиградусная жара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также отметила, что в выходные возможно появление локальных дождей и гроз. Это станет следствием повышенного давления, которое пришло в столицу со скандинавским циклоном.

Волосюк отметила, что в ночное время в пятницу и субботу температура воздуха не опустится нижу 15-17°С тепла. А днем в Москве и области составит 29-31°С.

Из-за дождей в воскресенье погода может немного ухудшиться, однако показатели температуры по-прежнему будут высокими и составят 25-27°С тепла.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидалось до +30°С.