«Сухой закон» ввели в Чемодановке после массовой драки

В селе Чемодановка в Пензенской области, где погиб человек после массовой драки, был введен «сухой закон». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства региона.

Как отмечается, продажа спиртных напитков запрещена до 17 июня включительно.

Уточняется, что полный запрет касается розничной продажи всего алкоголя. «Сухой закон» действует на территории сел Кижеватово, Лопатки и Чемодановка.

Ранее сообщалось, что глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал решить проблемы Чемодановки.

Следователи смогли установить всех участников массовой драки, произошедшей между селянами и цыганами.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.