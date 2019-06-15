Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла из-за сердечного приступа, который у нее случился во время катания на аттракционе. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, девочка приехала в Анапу из Казани со своими родителями и старшей сестрой.

Вечером семья пошла в парк аттракционов, где сестры захотели покататься на Crazy Dance. Это скамейка, которая движется вверх и вниз в такт музыке.

Однако в этот момент ей стало плохо, и она схватилась руками за грудь.

Уточняется, что девочке вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось. Она умерла менее чем через час.

Данный аттракцион можно посещать детям старше пяти лет.

Ранее сообщалось, что 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в Испании.