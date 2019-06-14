Российские селяне устроили массовую драку с цыганами

В Пензенской области жители села Чемодановка устроили массовую драку с цыганами. Об этом сообщает «ПензаИнформ».

Как отмечается, в результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Кроме того, один скончался.

На настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить причины конфликта. Также были возбуждены дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

До этого появилась информация, что причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.

Ранее сообщалось, что массовую драку школьников со стрельбой в Чечне проверяет СК.