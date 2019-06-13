В Кремле ждут проверки жалоб на жестокость силовиков на акции 12 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованную жесткость сотрудников полиции в ходе акции 12 июня в центре Москвы, передает РИА «Новости».

12 июня в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку освобождения журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Песков добавил, что жалобы должны быть проверены, чтобы избежать подобного впредь.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Утром 7 июня стало известно о его задержании, он обвинялся в попытке сбыта наркотиков, которые якобы нашли в его рюкзаке и квартире.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении журналиста, его отпустили из-под домашнего ареста, действия задержавших его полицейских рассматривает Следственный комитет.