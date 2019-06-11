Обстоятельства задержания Голунова проверит СК

Следственный комитет России проведет проверку обстоятельств задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу, в котором его обвиняли в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на представителя СК России Светлану Петренко.

Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято решение, которое может стать причиной возбуждения уголовного дела.

Сам Голунов утверждал, что наркотические вещества ему подбросили.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о судьбе журналиста Ивана Голунова после закрытия дела.