Кудрин высказался за реформу 228 статьи УК

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался о необходимости реформировать 228 статью Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Приветствую закрытие дела Голунова — хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 тысяч человек. Нужна серьезная реформа 228 статьи УК», — заявил Кудрин.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли обвинения. По его словам, было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.