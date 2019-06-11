Названо число пострадавших при взрыве на танкере в Махачкале

Из-за взрыва на танкере в Махачкалинском морском торговом порту пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

Как отмечается, из пяти человек были срочно госпитализированы трое пострадавших.

В Минздраве добавили, что один человек находится в травматологии, а двое — в ожоговом. Один из них получил ожоги 95% тела и находится в крайне тяжелом состоянии.

СК уже начал проверку после инцидента.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы.

По имеющимся данным, взрыв произошел из-за хлопка газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов. В МЧС подчеркнули, что в настоящее время ведутся поиски трех человек.