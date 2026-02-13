Размер шрифта
Автоматчики охраняют звезд и гостей у Венской оперы

Венский оперный бал собрал огромную толпу
Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Венский оперный бал, одно из самых известных светских событий в Австрии, собрал огромную толпу у Венской государственной оперы. Об этом сообщает РИА Новости.

Очевидцы рассказывают, что гостей и звезд у входа в оперу и по ее периметру охраняют усиленные наряды полиции, в частности, часть сотрудников правоохранительных органов вооружены автоматами.

Кроме того, власти Вены перекрыли несколько кварталов на подъездах к опере, движение транспорта было ограничено, а перед зданием установлены ограждения. За ним выстроились многочисленные жители и гости города, желающие увидеть прибывающих на мероприятие знаменитостей.

Одной из звездных гостей оперного бала 2026 года должна стать голливудская звезда Шэрон Стоун. Сейчас в здании театра находятся тысячи гостей, значительная часть из которых прибыла заранее. Всего мероприятие посетят около пяти тысяч человек.

Накануне в Милане толпа из 10 тысяч человек вышла на протест против Олимпиады-2026. Протестующие оказывали сопротивление полиции с помощью петард и дымовых шашек.

Ранее концерт Вани Дмитриенко в Петербурге закончился давкой из-за собравшейся толпы.
 
