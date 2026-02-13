Брат легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера сменил ориентацию и решил сыграть свадьбу

Брат легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера 50-летний Ральф решил официально оформить свои отношения с партнером спустя 19 месяцев после каминг-аута. Об этом он сообщил в соцсетях.

Ральф Шумахер, который в период с 1997 по 2007 год был успешным гонщиком «Формулы-1» в командах Jordan, Williams и Toyota, признался в однополых отношениях в июле 2024 года «Движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистской организацией). Его партнер — Этьене Буске-Кассане, французский предприниматель, занимающийся виноделием, а также защитой животных.

В 2001 году немецкий автогонщик женился на теперь уже бывшей супруге Коре Шумахер. За 13 лет брака у них родился сын Дэвид.

Бывшая жена Шумахера Кора, которая сейчас замужем за американским бизнесменом Стивеном Бо Бекендамом, публично пожелала паре счастья.

По данным немецкого издания Bild, свадьба Шумахера и Буске-Кассана состоится в мае 2026 года в Сен-Тропе, роскошном прибрежном городке на Французской Ривьере на юго-востоке Франции. Церемония продлится три дня.

