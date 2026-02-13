Размер шрифта
Общество

В двух районах Омской области ввели карантин из-за опасного заболевания

Власти Омской области: в двух районах ввели карантин по пастереллезу
Shutterstock/Tungalag Balzhirova

В двух районах Омской области введен карантин по пастереллезу. Об этом говорится в приказе ГУ ветеринарии Омской области.

Согласно документу, карантин введен в селе Троицкое Омского района, а также в деревне Миролюбовка Москаленского района. Также ограничения введены в границах двух животноводческих ферм сельскохозяйственной артели «Родная Долина». Оба предприятия находятся возле Миролюбовки и деревни Новоалександровка Москаленского района.

Специалисты проводят ветеринарно-санитарные мероприятия, чтобы ликвидировать заболевание.

«Ситуация находится на контроле государственной ветеринарной службы», — говорится в приказе.

До этого в Агаповке и Татищево в Челябинской области вводили карантин по бешенству. Запрет изначально ввели в селе Агаповка. Там на улице Советской нашли зараженную лисицу. При этом территория в радиусе до двух километров была определена в качестве неблагополучного пункта.

После этого в челябинском селе Татищево инфекцию нашли у крупного рогатого скота. После этого территории в радиусе одного километра признали неблагополучными.

Новость дополняется.
 
