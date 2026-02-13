Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Волгограде обломки украинского дрона упали рядом с жилым домом

SHOT: беспилотники атаковали Волгоград, в городе слышна работа ПВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Над Волгоградом и городом Волжским активно работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, после полуночи в небе были слышны многочисленные взрывы.

«Уничтожено уже около десятка воздушных целей, в одном из районов обломки беспилотного летательного аппарата упали на парковку рядом с девятиэтажкой», — говорится в публикации.

Один из очевидцев сообщил, что загорелись как минимум три автомобиля, на месте падения наблюдаются пожар и задымление. Официальной информации о пострадавших на момент публикации не приводится.

Накануне пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в ночь на 12 февраля над территорией РФ были сбиты более 100 украинских беспилотников.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ночью дежурные силы ПВО отразили ракетную атаку на Волгоградскую область. В результате падения обломков на один из объектов Минобороны России около поселка Котлубань произошло возгорание.

Ранее украинский дрон атаковал производственное предприятие в Белгородской области.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!