В Волгограде обломки украинского дрона упали рядом с жилым домом

Над Волгоградом и городом Волжским активно работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, после полуночи в небе были слышны многочисленные взрывы.

«Уничтожено уже около десятка воздушных целей, в одном из районов обломки беспилотного летательного аппарата упали на парковку рядом с девятиэтажкой», — говорится в публикации.

Один из очевидцев сообщил, что загорелись как минимум три автомобиля, на месте падения наблюдаются пожар и задымление. Официальной информации о пострадавших на момент публикации не приводится.

Накануне пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в ночь на 12 февраля над территорией РФ были сбиты более 100 украинских беспилотников.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ночью дежурные силы ПВО отразили ракетную атаку на Волгоградскую область. В результате падения обломков на один из объектов Минобороны России около поселка Котлубань произошло возгорание.

Ранее украинский дрон атаковал производственное предприятие в Белгородской области.