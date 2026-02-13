Звезда «Слова пацана» о съемках с Сухоруковым: «Ходячая Википедия»

Актер Слава Копейкин на премьере фильма «Красавица» рассказал о совместных съемках с актером Виктором Сухоруковым. Звезду «Слова пацана» цитирует kp.ru.

Действие «Красавицы» начинается зимой 1941 года. По сюжету старшина Николай Светлов (Копейкин) после тяжелой контузии попадает по распределению в зоосад, мечтает вернуться на фронт, но проникается к новой работе и помогает спасать от бомбежек бегемотиху Красавицу. Роль смотрителя зоопарка исполнил звезда «Брата», народный артист России Виктор Сухоруков. Впечатлениями о съемках с ним поделился 27-летний Копейкин.

«Очень интересно было слушать его истории — как они снимались с Балабановым и не только. Это ходячая Википедия. Великий артист. Я сидел с трепетом и впитывал все, что он говорит и делает», — вспоминает он.

Фильм Антона Богданова «Красавица» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.

Также Копейкин рассказал, что страусы на съемках вели себя пугающе.

