Наука

Популярные стики с клетчаткой могут быть опасны для ЖКТ

Врач Меньщикова: стики с клетчаткой могут усугубить дисбактериоз кишечника
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Популярные многокомпонентные стики с клетчаткой представляют собой проблематичный выбор, особенно для людей с чувствительным кишечником. Их состав — это микс веществ с противоположным механизмом действия, что может усугубить дисбактериоз кишечника вопреки обещаниям улучшить его, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова.

По словам доктора, в одной порции такой клетчатки могут одновременно содержаться мягкий регулятор (псиллиум), который должен бережно нормализовать работу кишечника, активные пребиотики (инулин, ферментированный овес), которые стимулируют бактерии, что почти гарантированно приводит к избыточному газообразованию и вздутию, а также нерастворимые волокна из семян, которые механически стимулируют стенки кишечника, что при синдроме раздраженного кишечника (СРК) может усиливать дискомфорт и спазмы.

«Такой «коктейль» не учитывает индивидуальные особенности и потребности. А такая универсальная смесь с высокой вероятностью усугубит дисбаланс. Особенно опасны подобные добавки при структурных изменений в кишечнике (стенозы, спайки) или нарушений моторики (гастропарез), также стоит быть очень аккуратным людям с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР)», — заметила врач.

Для целенаправленного решения проблем с ЖКТ (например, запоров при СРК) эффективнее всего монотерапия — использование одного, хорошо изученного компонента, такого как чистый псиллиум.

«Это позволяет точно контролировать эффект и избежать нежелательных реакций от непредсказуемых смесей, а для общего оздоровления, поддержания сил и долгосрочного благополучия организма приоритет всегда должен оставаться за цельными пищевыми продуктами», — заключила врач.

Ранее в России предложили использовать кирпичи для создания носителей информации будущего.
 
